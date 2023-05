Treptow-Köpenick: Brandstifter zündelt sich durch Adlershof

Treptow-Köpenick: Brandstifter zieht durch Adlershof

Berlin. Ein Brandstifter hat sich in der Nacht zu Mittwoch durch Adlershof gezündelt. Der bis jetzt unbekannte Täter zündelte zuerst am Adlergestell 275, an einem Discountermarkt, einen Zustellwagen für Zeitungen an. Während die Feuerwehr löschte, legte der Zündler noch mal nach. Der Brandstifter setzte nahe eines Wohnhauses in der Otto-Franke-Straße eine schwer zugängliche, bewachsene Freifläche in Brand. Auch hier konnte durch das rasche Eingreifen der Brandbekämpfer Schlimmeres verhindert werden. Die Grünfläche lag direkt an einem Wohnhaus und einem Gewerbebetrieb mit hoher Brandlast. Am Glienicker Weg, an einer Zufahrt zu einem Chemieunternehmen, erlosch das Feuer offenbar von selbst. Hier konnte nur noch "Benzingeruch" festgestellt werden. In allen Fällen ist es dem schnellen Eingreifen der Polizei und Feuerwehr zu verdanken, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Die Fahndung nach dem Brandstifter läuft.

Der ausgebrannte Zustellwagen für Zeitungen vor einem Supermarkt-Discounter.

Foto: Morris Pudwell