Polizei sucht Handtaschenräuber mit Foto

Bei der Fahndung nach einem Handtaschenräuber bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Sie veröffentlichte das Foto eines Tatverdächtigen, der einer 23-Jährigen am 11. Dezember 2022 an der S-BBAhn-Unterführung am Hackeschen Markt von hinten die Handtasche entrissen haben soll. Der Mann flüchtete in Richtung Dircksenstraße. Die Frau stürzte und wurde am Fußknöchel verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie ab.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664 – 573100 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664 – 571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.