Polizisten am Montagabend nach der Messerattacke an der Reuterstraße in Berlin-Neukölln.

Messerattacke in Neukölln: Familienstreit endet blutig

Ein Mann ist am Montagabend in Neukölln mit einer Stichwaffe schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich laut ersten Angaben gegen 21.50 Uhr vor einem Lokal an der Reuterstraße. Nach unbestätigten Angaben stach ein Mann auf seinen Ex-Schwiegervater ein. Das Opfer, welches sich noch rund 60 Meter vor einen Hauseingang auf der anderen Straßenseite flüchten konnte, erlitt dabei eine tiefe Stichwunde, die von einem Notarzt und Notfallsanitäter versorgt werden musste. Nach knapp 30 Minuten war der Mann transportfähig und wurde in ein Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Von dem bekannten Täter fehlt bislang jede Spur. Die Fahndung läuft. Ermittler suchten im Umfeld noch nach einer eventuellen Tatwaffe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Unfall in Marzahn: Auto stößt mit Tram zusammen

Der Unfall ereignete sich an der Allee der Kosmonauten in Berlin-Marzahn.

Foto: Morris Pudwell

Ein Auto des Fahrdienstleisters Uber ist am Montagabend in Marzahn mit einer Tram zusammengestoßen. Dabei wurde der Autofahrer verletzt, wie es vor Ort hieß. An der Straßenbahn und dem Toyota entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Der Tramverkehr war für etwa eine halbe Stunde unterbrochen.

JVA Moabit: Auto in Flammen – Brandstiftung vermutet

Das Auto war in unmittelbarer Nähe der JVA Moabit geparkt.

Foto: Morris Pudwell

Ein Auto ist in der Nacht zu Dienstag an der Spenerstraße in der Nähe der JVA Moabit in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug, konnte ein Ausbrennen aber nicht verhindern. Ein daneben geparktes Auto wurde durch die Hitze ebenfalls beschädigt. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen. Gegenüber der JVA Moabit wurden schon mehrere Fahrzeuge durch Brandstiftungen zerstört. Oft waren es Fahrzeuge von Mitarbeitern der JVA.