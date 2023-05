Polizei sucht mit Foto nach 34-Jähriger aus Pankow

Die Polizei Berlin sucht mit einem Foto nach der 34 Jahre alten Isilay Akyel. Die türkische Staatsangehörige verließ am 29. März 2023 ihre Wohnung in Berlin-Buch gegen Mittag und kehrte nicht zurück. Seither wird sie vermisst.

Laut Polizei habe sie sich zu diesem Zeitpunkt in einer psychischen Ausnahmesituation befunden.

Personenbeschreibung:

ca. 165 cm groß

schlanke Gestalt

langes schwarzes Haar

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten geben?

Wer hat Isilay Akyel seit dem 29. März 2023 gesehen?

Wer kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer

(030) 4664 - 912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei Berlin.