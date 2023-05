Gesundbrunnen: Verletzte nach Schüssen

Gesundbrunnen: Mehrere Verletzte nach Schüssen

Vor einem Lokal an der Jülicher Straße in Gesundbrunnen (Mitte) sind am Sonntagabend Schüsse gefallen. Wie die BZ berichtete, sollen zwei Männer verletzt worden sein – eine Person davon schwer. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Es sollen auf Höhe des Gesundbrunnen-Centers an der Behmstraße drei Männer festgenommen worden sein. Einer soll eine Gesichtsverletzung gehabt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Gewalttat aufgenommen. Laut BZ wird auch geprüft, ob es sich um eine Tat im Clan-Milieu handelt.

Märkisches Viertel: Kleinkraftrad brennt - Brandstiftung vermutet

Ein Kleinkraftrad hat in der vergangenen Nacht im Märkischen Viertel (Reinickendorf) gebrannt. Ein Zeuge hatte gegen 0.20 Uhr einen Feuerschein an einem Kleinkraftrad auf einem Parkplatz am Wilhelmsruher Damm wahrgenommen und die Polizei sowie Feuerwehr verständigt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Flammen bereits auf einen danebenstehenden Audi sowie einen Anhänger übergesprungen. Der Brand konnte gelöscht werden. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin.

Schöneberg: Drei Autos durch Feuer beschädigt

Drei Autos sind in der vergangenen Nacht in Schöneberg durch ein Feuer beschädigt worden. Ein Passant hatte gegen 0.30 Uhr zwei brennende Fahrzeuge am rechten Fahrbahnrand der Neuen Kulmer Straße bemerkt und die Polizei sowie Feuerwehr verständigt. Ein Ausbrennen beider Fahrzeuge konnte nicht mehr verhindert werden. Auch griff das Feuer auf einen danebenstehenden Wagen über und beschädigte diesen an der linken Seite. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen

Havelland: Auto überschlägt sich auf B5 - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 5 in Wustermark im Landkreis Havelland ist ein 47 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Das Auto des Mannes überschlug sich am Sonntagabend aus bislang ungeklärten Gründen und stürzte in einen Graben am Fahrbahnrand, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Einsatzkräfte mussten den Wagen wieder umdrehen, um den Fahrer aus seinem Auto zu bergen. Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Weitere Details zur Unfallursache sowie zum Sachschaden waren zunächst nicht bekannt. Wegen der Bergungsarbeiten war die B5 zwischen Wustermark und Zeestow bis etwa 0.30 Uhr gesperrt.

Spree-Neiße: Rettungshubschrauber nach Unfall im Einsatz

Nach einem Unfall am Sonntagabend im Landkreis Spree-Neiße ist ein 23-Jähriger mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Der Mann sei in einem Kleintransporter unterwegs gewesen und zwischen Burg (Spreewald) und Schmogrow von der Landstraße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein Atemalkoholtest bei ihm habe 2,4 Promille angezeigt. Das Fahrzeug wurde komplett zerstört, so der Sprecher. Weil Betriebsmittel auf die Straße gelaufen seien, war diese für zwei Stunden voll gesperrt. Gegen den 23-Jährigen, der sich demnach zur stationären Behandlung im Krankenhaus befindet, liefen Ermittlungen.

Munitionsvernichtung auf Sprengplatz Grunewald: Kurzzeitige AVUS-Sperrung

Auf dem Sprengplatz Grunewald wird am Montagvormittag Munition vernichtet. Dafür wird die A115 von 9.45 Uhr bis etwa 10.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Spanische Allee in beide Richtungen gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale mitteilte. Bereits ab 9.15 Uhr ist der Kronprinzessinnenweg in Höhe der Straße Im Jagen 63 bis 67 gesperrt.