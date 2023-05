Neukölln: Maskierte verletzen Späti-Mitarbeiter mit Messer

Ein Späti-Mitarbeiter ist in der vergangenen Nacht an der Rudower Straße in Buckow (Neukölln) von zwei vermummten Männern schwer verletzt worden. Nach Angaben des 26-Jährigen betraten gegen 23.15 Uhr zwei Maskierte das kundenleere Geschäft und attackierten ihn. Während einer der beiden Angreifer mehrfach auf den 26-Jährigen mit einem Messer eingestochen habe, soll sein Komplize ihn gegen Kopf und Oberkörper geschlagen haben. Die Maskierten sollen dann von dem Verletzten abgelassen haben und in Richtung Grüner Weg geflüchtet sein. Die Tatverdächtigen sollen nichts gefordert oder entwendet haben, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Rettungskräfte brachten den mit Stichen am Oberkörper verletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. "Lebensgefahr soll für den 26-Jährigen dem Vernehmen nach nicht bestanden haben", hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen zum Hintergrund und dem Tathergang der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übernommen.

Wartenberg: Betrunkener Autofahrer überschlägt sich

Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Wartenberg (Lichtenberg) verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 57-Jährige gegen 19.45 Uhr auf der Lindenberger Straße unterwegs. Er verlor kurz vor der Stadtgrenze die Kontrolle über seinen Kleinwagen, kam nach links von der Straße ab und geriet auf eine Grünfläche, auf der sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach vor einem Baum zum Liegen kam.

Andere Autofahrer kamen dem 57-Jährigen, der selbst aus dem Auto geklettert war, zur Hilfe. Der Mann hatte bei dem Unfall Prellungen und Hautabschürfungen erlitten. Er wirkte alkoholisiert und war nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins, hieß es im Polizeibericht. Bei einem Alkoholtest wurde ein Wert von mehr als 2,8 Promille festgestellt. In einem Krankenhaus wurde ihm Blut abgenommen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Charlottenburg: Anwohner verhindert Motorraddiebstahl

Ein Mann hat am Samstag versucht, in Charlottenburg ein Motorrad zu stehlen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Anwohner gegen 11.30 Uhr einen Mann an der Niebuhrstraße beobachtet, der an einem Motorrad hantierte und es davonschob. Da ihm die Situation verdächtig vorkam, sprach er den Mann an. Dieser lehnte daraufhin das Motorrad an die Häuserwand und entfernte sich zu Fuß. Der Anwohner verständigte anschließend die Polizei.

Die Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Dieb in der Nähe des Tatortes fest. Er konnte durch den Zeugen eindeutig identifiziert werden. Das Motorrad brachten sie zurück. Der Tatverdächtige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht. Die dortigen erkennungsdienstlichen Maßnahmen ergaben, dass der Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West).

Reinickendorf: Drei Jugendliche brechen in Werkstatt ein

Drei jugendliche Einbrecher sind am Samstag in Reinickendorf festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte eine Anwohnerin beobachtet, wie das Trio eine Werkstatt an der Venusstraße verließ. Daraufhin verständigte sie die Polizei. Die Beamten nahmen Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren fest. An der Werkstatt stellten sie Einbruchsspuren fest. Bei einem der 14-Jährigen wurde auch mutmaßliches Diebesgut gefunden. Der andere 14-Jährige hatte sich beim Verlassen des Grundstücks an der Hand verletzt und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Das Trio wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Fachkommissariat für Einbruchsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Neukölln: Autotür geöffnet - E-Scooter-Fahrer nach Unfall gestorben

Ein E-Scooter-Fahrer ist knapp sieben Monate später den Folgen eines Unfalls erlegen. Der inzwischen 55-Jährige starb nach Polizeiangaben am Samstag in einem Krankenhaus.

Bei dem Unfall im Oktober 2022 war der Mann an einem Samstagabend auf der Hermannstraße in Richtung Briesestraße in Neukölln gefahren. Als ein damals 32-Jähriger die Fahrertür seines Autos öffnete, stürzte der Rollerfahrer. Nach dem Unfall war er nicht ansprechbar. Der Autofahrer verständigte Rettungskräfte der Feuerwehr, die den Verletzten in ein Krankenhaus brachten. Die Ermittlungen dauern an.

Barnim: Auto fährt gegen Baum - Fahrer tot

Ein Autofahrer ist auf der Landstraße bei Schorfheide im Landkreis Barnim gegen einen Baum gefahren und noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben. Wie der Lagedienst des Polizeipräsidiums in Potsdam am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstagnachmittag vom Ortsteil Groß Schönebeck in Richtung Klein Dölln unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Rettungskräfte bargen ihn zwar aus seinem Wagen, versuchten aber vergeblich, ihn zu reanimieren. Ein Kind, das sich mit im Auto befand, blieb unverletzt.