Mariendorf: Autofahrer muss nach Unfall reanimiert werden

In Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) hat es am Freitag einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 24-Jähriger gegen 17.20 Uhr auf der Ullsteinstraße von der mittleren Spur auf die linke gewechselt. Daraufhin musste ein 28 Jahre alter Autofahrer ausweichen. Er prallte gegen einen Poller auf dem Mittelstreifen, schwenkte über die Fahrbahn und kam auf dem Gehweg zum Stehen.

Zeugen hoben den nicht ansprechbaren 28-Jährigen aus dem Auto und reanimierten ihn. Rettungskräfte übernahmen die weitere Versorgung und brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Der 24-Jährige und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.

Marzahn: Mädchen (2) rennt auf Straße und wird von Auto erfasst

Ein Kind ist bei einem Unfall am Freitag in Marzahn verletzt worden. Eine 36 Jahre alte Autofahrerin war gegen 13.40 Uhr auf der Poelchaustraße in Richtung Märkische Allee unterwegs. Plötzlich sei ein kleines Mädchen von der Bushaltestelle am rechten Straßenrand auf die Fahrbahn gelaufen. Die Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Sie erfasste die Zweijährige seitlich. Das Kind blieb zunächst auf der Fahrbahn liegen und wurde von der herbeilaufenden Mutter erstversorgt. Rettungskräfte übernahmen die Behandlung in einem Rettungswagen und brachten das Mädchen, das eine Beinverletzung erlitten hatte, anschließend in ein Krankenhaus, in dem es stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin stand unter Schock. Sie blieb aber unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.

Mitte: Männer mit Messer verletzt

Zwei Männer sind am Freitagabend in Mitte mit einem Messer verletzt worden. Die beiden 20-Jährigen und ein 17-Jähriger waren gegen 21.30 Uhr auf dem Alexanderplatz in Richtung S-Bahnhof von einer sechs- bis achtköpfigen Gruppe zunächst angepöbelt und dann attackiert worden. Dabei erlitt einer der 20-Jährigen eine stark blutende Schnittverletzung im Gesicht und sein gleichaltriger Bekannter eine oberflächliche Stichverletzung am Rücken. Der 17-Jährige blieb unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Rettungskräfte brachten die beiden Verletzten in Krankenhäuser. Der am Rücken Verletzte wurde ambulant behandelt, der im Gesicht Verletzte stationär aufgenommen.

Polizisten stellten kurz nach der Anzeigenerstattung in Höhe der Sankt Marienkirche zwei 19-jährige Männer fest, die nach Angaben des Trios zu der angreifenden Gruppe gehörten. Die Beamten nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Sie wurden erkennungsdienstlich behandelt und danach wieder entlassen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen und zu den anderen Mitgliedern der Gruppe dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.

Neukölln: Mehrere Glücksspielautomaten beschlagnahmt

In einer Bar in Neukölln war das Ordnungsamt im Einsatz.

Foto: BM

Das Ordnungsamt ist am Freitagabend zu einem Lokal an die Hermannstraße in Neukölln verständigt worden. Der Grund war laute Livemusik. Die Ordnungsamtmitarbeiter entedeckten bei der Lokal-Begehung in einem Nebenraum illegale Glücksspielautomaten sowie eine Bar mit Alkohol, für die es keine Alkoholausschank-Zulassung gab.

Die Glücksspielautomaten wurden beschlagnahmt.

Foto: BM

Die Automaten wurden beschlagnahmt und abtransportiert. Den Alkohol nahmen die Ordnungsamtmitarbeiter aus der Bar und brachten ihn in den Raum, in dem sich zuvor die Glücksspielautomaten befunden hatten. Der Raum wurde versiegelt. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll die Betreiberin des Lokals in der Vergangenheit schon wegen diverser Verstöße aufgefallen sein.

Spree-Neiße: Brand in Mehrfamilienhaus

Aufgrund eines Brandes am Samstagmorgen ist in Spremberg im Landkreis Spree-Neiße ein Mehrfamilienhaus evakuiert worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein technischer Defekt in einem Sicherungskasten den Brand ausgelöst, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der Sicherungskasten hatte zudem stark gerußt, was wiederum zu einer großen Rauchentwicklung führte. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.