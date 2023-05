Hermannplatz Neukölln: Acht Polizisten müssen Randalierer bändigen

Neukölln: Acht Polizisten müssen randalierenden Mann bändigen

Großeinsatz am Hermannplatz in Neukölln in der Nacht zu Donnerstag. Was geschehen ist, wissen nicht mal die Beamten genau. Auf dem U-Bahnsteig soll es gegen 23.15 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen sein. Dabei wurden mindestens zwei Personen verletzt, darunter auch der Festgenommene.

Der Mann widersetzte sich Anweisungen der Beamten. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen den Mann dann Reizgas eingesetzt worden sein. Trotzdem konnte der Angreifer nur schwer unter Kontrolle gebracht werden, weil er mit Händen und Füßen um sich schlug. Erschwerend kam hinzu, dass sich eine Frau solidarisierte und lautstark dagegen aussprach, dass der am Boden liegende Mann von so vielen Beamten festgehalten wird. Sie forderte seine Freilassung. Befürworter der Maßnahme gerieten dann mit der Frau in Streitigkeiten. Es musste Verstärkung alarmiert werden.

Schlussendlich wurde der Mann mit mehr als acht Beamten aus dem Bahnhof verbracht. Dafür musste sogar kurz die Fahrbahn für den Straßenverkehr gesperrt werden. Der renitente Straftäter wurde auf der Trage fixiert. Anschließend wurden Zeugen und vermeintliche Opfer vernommen. Ein offenbar angegriffener Mann lehnte eine rettungsdienstliche Behandlung ab. Die genaue Ursache für das Eskalieren des Mannes ermittelt die Polizei.

Treptow: Radfahrer von Bus überrollt und schwer verletzt

Ein Fahrradfahrer in Treptow wurde von einem Bus an den Füßen überrollt.

Foto: Morris Pudwell

Am späten Mittwochabend wurde an der Kreuzung Puschkinallee / Elsenstraße in Treptow ein Radfahrer von einem Reisebus erfasst und an den Füßen überrollt. Der Schwerverletzte wurde vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts 35 ermitteln zur Unfallursache. Die Fahrtrichtung Neukölln war zeitweise für den gesamten Straßenverkehr gesperrt. Auch die Buslinien 165, 265, 166, 194, M43 wurden kurfristig unterbrochen.

Neukölln: Brand in Hochhaus - ein Verletzter

Die Feuerwehr Berlin am Donnerstag bei einem Einsatz in einem Hochhaus in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

Am Donnerstagfrüh gegen 3.45 Uhr rückten über 70 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr in die Aronsstraße nach Neukölln aus. Im fünften Obergeschoss eines zehngeschossigen Hochhauses brannte es in einer Wohnung. Die Retter versorgten und betreuten sechs betroffene Personen und transportierten einen Bewohner mit Verdacht auf einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Nach internen Informationen sollen Silizium-Batterien explodiert sein und das Feuer ausgelöst haben. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei wird nach Beendigung der Löscharbeiten die Ermittlungen aufnehmen. Die Aronsstraße ist aufgrund des Feuerwehreinsatzes voll gesperrt.

Lichtenberg: Auseinandersetzung an Flüchtlingsunterkunft

In Alt-Hohenschönhausen kam es zu einer Auseinandersetzung an einer Flüchtlingsunterkunft.

Foto: Morris Pudwell

Kurz vor Mitternacht kam es an einer Flüchtlingsunterkunft an der Genslerstraße in Lichtenberg zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Männer verletzt, einer wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei stellte eine Holzlatte als Tatmittel sicher und ermittelt nun zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung. Es gibt mindestens eine Anzeige wegen Körperverletzung.