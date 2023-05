In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 3. Mai 2023.

Blaulicht-Blog Unfall in Mitte, Stau, auch BVG-Linien unterbrochen

Mitte: Unfall auf der Karl-Liebknecht-Straße

Wie die Verkehrinformationszentrale (VIZ) vermeldete, habe es am Mittwochmorgen einen Unfall auf der Karl-Liebknecht-Straße in Mitte gegeben. Weil die Straße auf Höhe Alexanderplatz gesperrt sei, baue sich ein Stau auf. Auch die BVG-Linien M2, 100 und 200 seien unterbrochen bzw. mussten umgeleitet werden.

Bei dem Unfall auf Höhe Memhardstraße seien Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Fahrbahn musste gereinigt werden. Um 8.39 Uhr meldete die VIZ, dass die Straße wieder für den Verkehr freigegeben sei.

Auf der Karl-Liebknecht-Straße in #Mitte gab es einen #Unfall. Die Straße ist in Höhe Alexanderplatz #gesperrt! In der Umgebung baut sich #Stau auf. pic.twitter.com/fOhmIwkAHl — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) May 3, 2023