Spandau: Motorrad-Raser fährt Polizisten um

Ein Polizist ist am Montag in Spandau von einem Motorradfahrer umgefahren worden. Mehrere Beamte hatten am Abend an der Nonnendammallee eine Laser-Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll ihnen ein hochmotorisierter Elektro-Audi und ein danebenfahrender Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen sein. Die Einsatzkräfte wollten die Fahrzeuge stoppen.

Der E-Audi wurde sichergestellt.

Foto: Pudwell

Der Audi-Fahrer hielt an. Der Motorradfahrer reagierte ebenfalls kurz auf das Anhaltesignal, gab dann aber Gas und fuhr dabei einen Beamten um. Der Polizist blieb auf der Fahrbahn liegen. Er wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Motorradfahrer entkam unerkannt. Der Audi-Fahrer musste seinen Führerschein abgeben. Das Auto wurde sichergestellt.

Tempelhof / Neukölln: Anwohner verfolgen Diebesbande mit Polizei am Telefon

Die Polizei hat einem Mann Handfesseln angelegt.

Foto: Pudwell

Anwohner haben in der vergangenen Nacht in Tempelhof mehrere Männer auf einer Baustelle beobachtet. Weil ihnen die Aktivitäten des Trios seltsam vorkamen, verständigten sie die Polizei. Da die Beamten nicht schnell genug vor Ort sein konnten, nahmen die Anwohner selbst die Verfolgung auf. Der Polizei gaben sie am Telefon den Standort der Verdächtigen durch. Auf Höhe der Silbersteinstraße in Neukölln konnten die Männer, die mit einem Opel unterwegs waren, von der Polizei gestoppt werden.

Die Einsatzkräfte entdeckten in dem Fahrzeug vermeintliches Diebesgut in einem schwarzen Müllsack und eine Schreckschusswaffe. Die drei Verdächtigen wurden festgenommen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll bei einem Mann ein offener Haftbefehl bestehen. Er sei in ein Gefängnis gebracht worden. Ein weiterer Mann sei nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Wedding: Mehrere Autos nach Brand beschädigt

In Wedding ist ein Auto in Brand geraten. Weitere Fahrzeuge wurden durch die Hitze beschädigt.

Foto: Pudwell

Ein Auto ist in der vergangenen Nacht an der Afrikanische Straße in Wedding (Mitte) in Brand geraten. Ein Ausbrennen des Renault konnte die Feuerwehr nicht mehr verhindern. Zwei weitere Autos wurden aufgrund der Hitzeentwicklung beschädigt. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Mitte: Festnahmen nach Auseinandersetzung

Die Polizei führt einen Mann ab.

Foto: Pudwell

In der vergangenen Nacht hat es an der Köpenicker Straße in Mitte eine körperliche Auseinandersetzung gegeben. Die Polizei war zu einer Bushaltestelle am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße verständigt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge nahmen sie zwei Männer fest. Sie wurden in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Neukölln: Dach von Einfamilienhaus in Brand

Die Feuerwehr löschte in Neukölln einen Dachstuhlbrand.

Foto: Pudwell

Ein brennender Dachstuhl hat an der Wutzkyallee in Neukölln einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Rund 80 Kräfte rückten am späten Montagabend zu dem Einfamilienhaus aus, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Zwei Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Am frühen Dienstagmorgen war das Feuer im Dachgeschoss des rund 120 Quadratmeter großen Hauses gelöscht.

Der Brand ist gelöscht. Insgesamt kamen 16 Atemschutzgeräteträger zum Einsatz. Unter den 77 Einsatzkräften waren auch Kräfte der #FF und der #LFW. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauern noch an. Die Einsatzstelle wird in den Morgenstunden noch mal durch uns nachgesehen. #EstuK pic.twitter.com/wn4HubZfrj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 2, 2023