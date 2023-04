Treptow: Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich

Adlershof: Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich

Am Samstagabend ist es laut Polizei in Adlershof zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 35-jährige Frau gegen 21.30 Uhr mit einem Auto die Straße Ernst-Ruska-Ufer in Fahrtrichtung Wegedornstraße, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und kam anschließend, entgegengesetzt der Fahrtrichtung, auf der Fahrbahn zum Stehen. Ersthelfende retteten die verletzte Frau aus dem Wagen und stellten deutlichen Alkoholgeruch bei der Frau fest. Mit einem alarmierten Rettungswagen kam die Autofahrerin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Bei der Frau erfolgte eine Blutprobenentnahme und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Baum, gegen den der Wagen der Frau prallte, wie auch das Fahrzeug selbst, wurden erheblich beschädigt.

Mitte: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Knochenbrüche im Schulterbereich und an der Hüfte zog sich ein 80-jähriger Motorradfahrer am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Mitte zu. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr der Mann gegen 16.15 Uhr die Rosenthaler Straße in nördliche Richtung. An der Kreuzung Rosenthaler Straße / Torstraße / Weinbergsweg / Brunnenstraße wartete er auf der Geradeausspur an einer roten Ampel. Neben ihm soll gemäß eigenen und der Angaben der Zeugen eine Frau mit ihrem Wagen auf dem Linksabbiegerstreifen auf Grün gewartet haben. Als die Ampel umsprang, soll sich die Frau mit ihrem Fahrzeug vor den Motorradfahrer gesetzt und diesen geschnitten haben, ohne dass es zu einer Berührung kam. Der 80-Jährige stürzte und fiel zu Boden. Die unbekannt gebliebene Frau entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Verletzte wurde nach einer medizinischen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.