Wedding: Razzia am Nauener Platz

Am Donnerstagnachmittag bis in die späten Abendstunden stellten über 30 Beamte des Zolls, der Berliner Polizei und Mitarbeiter des Ordnungsamts bei einer Razzia rund um den Nauener Platz in Wedding zahlreiche Verstöße fest. Dabei wurde bei den Lokalkontrollen eine nicht unerhebliche Menge Wasserpfeifentabak von rund 70 kg sichergestellt. Darunter befanden sich nach Informationen von vor Ort auch etwa 2000 illegal vertriebene sogenannte "Vape Pens" und/oder die passenden Liquids. Bei den Durchsuchungen wurden in zwei Objekten insgesamt fünf illegale Glücksspielautomaten sichergestellt. Zudem kam es zu unregelmäßigen Kassenführungen und der Feststellung von Schwarzarbeit.

Charlottenburg: Wasserrohrbruch - Kaiserdamm gesperrt

Folgenschwerer Wasserrohrbruch: Am Donnerstag ist auf dem Kaiserdamm in Charlottenburg ein Wasserrohr geplatzt. Da sich unter der Fahrbahn ein Gewölbe befindet und die Fahrbahn abzusacken droht, ist der Kaiserdamm Richtung Ernst-Reuter-Platz zwischen Sophie-Charlotten-Straße und Suarezstraße für den Kfz-Verkehr gesperrt. In Richtung Theodor-Heuss-Platz steht zurzeit nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Von der Suarezstraße und Schloßstraße kommend ist jeweils nur das Rechtsabbiegen möglich. Das meldet die Verkehrsinformationszentrale (VIZ). Die Reparaturarbeiten werden voraussichtlich mehrere Wochen dauern.

S-Bahn Berlin: Verspätungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten

Wegen dringender Bauarbeiten kommt es auf den Linien S1, S25, S26, S3, S42, S5, S7, S75, S8, S85 und S9 zu Verspätungen und folgenden Einschränkungen, meldet die S-Bahn Berlin:

Linie S42: verkehrt nur im 10-Minuten-Takt

Linie S5: die zusätzlichen Züge in der Hauptverkehrszeit zwischen Mahlsdorf und Ostbahnhof entfallen

Linie S75: verkehrt nur zwischen Wartenberg und Lichtenberg und nur im 20-Minuten-Takt

Linie S85: verkehrt nicht

Linie S9: verkehrt Flughafen BER Terminal 1-2 <> Treptower Park und Charlottenburg <> Spandau