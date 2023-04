Friedrichshain: Heftiger Auto-Crash fordert zwei Verletze

Friedrichshain: Kreuzungscrash fordert zwei Verletzte – Zwei Autos schwer beschädigt

Gegen 22.10 Uhr kam es an der Kynaststraße/Boxhagener Straße in Rummelsburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen Kombi und einem Smart. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Insassen verletzt. Die Feuerwehr räumte die Kreuzung, kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Tram- und Fahrzeugverkehr von und in Richtung Friedrichshain war durch die Unfallbergung und Unfallaufnahme 45 Minuten unterbrochen. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts ermitteln zur Unfallursache.

Wedding: Unfall mit mehrerer Verletzten an der Seestraße

Gegen 19.15 Uhr ereignete sich am Mittwochabend an der Seestraße Ecke Dohnagestell in einem Baustellenbereich ein Unfall zwischen dem Fahrer eines Mercedes und eines Toyotas. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen verletzt. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Die Seestraße war Richtung A100, Auffahrt Seestraße, vollständig gesperrt. An der Kreuzung kam es bereits am frühen Nachmittag zu einem Unfall mit mehreren Verletzten.

Der Mercedes, der in den Unfall in Wedding verwickelt war.

Foto: Morris Pudwell