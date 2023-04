Wedding: Toter bei Wohnungsbrand

Gegen 23 Uhr kam es in der Togostraße 28 in Berlin-Wedding zu einem Wohnungsbrand, bei der eine Person noch vor Ort ihren Verletzungen erlag. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Nach ersten Erkenntnissen brannten Einrichtungsgegenstände. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und den Umständen, wie der Bewohner ums Leben kam, aufgenommen.

Neukölln: Auseinandersetzung unter Jugendlichen am Bat-Yam-Platz

Nach ersten Erkenntnissen kam es am frühen Abend am Neuköllner Bat-Yam-Platz am U-Bahnhof Lipschitzallee zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Demnach sperrten nach ersten Informationen schwerbewaffnete Beamte mit Maschinenpistolen den U-Bahnhof Lipschitzallee und veranlassten, dass die Züge durchfuhren. In einem Rettungswagen wurden zwei Jugendliche von Notfallsanitätern gesichtet, mussten aber nicht in ein Krankenhaus. Eine Jugendliche weinte vor Ort. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung ist zunächst nichts bekannt. Mindestens ein Jugendlicher wurde zum Polizeiabschnitt mitgenommen. Nach rund 1 1/2 Stunden wurden die Sperrungen wieder aufgehoben und die U-Bahn konnte am Bahnhof Lipschitzallee wieder halten.

Polizeibeamte in Berlin Neukölln.

Foto: Morris Pudwell