Moabit: Mann will Streit schlichten und wird mit Messer verletzt

Am Montagabend wurden Polizeikräfte zu einem Krankenhaus in Moabit alarmiert, in dem ein Mann mit einer Stichverletzung im Oberkörper ärztlich behandelt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 41-Jährige gegen 17.40 Uhr versucht haben, einen Streit zwischen zwei ihm bekannten Männern im Alter von 38 und 45 Jahren zu schlichten. Dabei soll ihn der 38-Jährige mit einem Messer attackiert haben und anschließend geflüchtet sein. Eine zufällig vorbeifahrende Besatzung eines Rettungswagens entdeckte den Verletzten vor einem Imbiss in der Perleberger Straße und brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Lichtenberg: Unbekannter sticht auf Mann ein

Polizeieinsatzkräfte wurden am Montagabend gegen 19.30 Uhr zu einem verletzten Mann in Lichtenberg alarmiert. Der 28-Jährige befand sich in der Herzbergstraße, wies Schnitt- und Stichverletzungen an einem Bein und Arm auf und wurde bereits durch eine Zeugin und einen Zeugen erstversorgt. Diese hatten beobachtet, wie der Mann kurz zuvor aus Richtung des gegenüberliegenden Einkaufscenters zur Herzbergstraße lief, wobei ihm ein bislang unbekannter Mann hinterhergelaufen sein soll. Derselbe Mann soll dann mit einem Stichwerkzeug, mutmaßlich einem Messer, den 28-Jährigen attackiert und mehrfach auf diesen eingestochen haben. Anschließend sei er davongelaufen. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr soll nicht bestehen.