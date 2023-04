Mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei zwei Männer, die im Februar eine Tankstelle in Lankwitz überfielen.

Fahndung Tankstelle in Lankwitz ausgeraubt: Täter gesucht

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen, die am Abend des 20. Februar 2023 eine Tankstelle in Lankwitz überfallen haben.

Foto: Polizei Berlin

Die beiden abgebildeten Männer begaben sich gegen 21.30 Uhr hinter den Verkaufstresen einer Tankstelle an der Kaiser-Wilhelm-Straße, bedrohten dort einen 28-jährigen Angestellten mit einer Handfeuerwaffe und verstauten Geld und Zigaretten in ihre mitgebrachten Taschen. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Attilastraße. Der 28-Jährige blieb unverletzt.

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664-473133 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?