Neukölln: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer kracht in Luxuslimousine

In Neukölln hat es in der vergangenen Nacht einen Unfall gegeben. Ein Fahrer war mit seinem Carsharing-Auto an der Kreuzung Karl-Marx-Straße / Emser Straße in das Heck einer Luxuslimousine gekracht. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll der Carsharing-Fahrer betrunken gewesen sein. In der Limousine befanden sich mindestens fünf Personen, darunter auch Kinder. Rettungssanitäter sichteten die Insassen der Limousine. Die Polizei brachte den Carsharing-Fahrer zur Blutentnahme auf eine Gefangenensammelstelle. Die Polizei ermittelt.

Mitte: Brand in Pizzeria

Die Feuerwehr war in Berlin-Mitte im Einsatz.

Foto: Pudwell

In einer Pizzeria an der Rosa-Luxemburg-Straße in Mitte ist am frühen Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden keine Personen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.