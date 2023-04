Spandau: Fußgänger bei Unfall verletzt

Ein Fußgänger ist am Mittwochabend bei einem Unfall im Ortsteil Falkenhagener Feld verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 58-Jähriger gegen 19.50 Uhr mit seinem Renault im Spekteweg unterwegs und bog links in die Zeppelinstraße in Richtung Falkenseer Chaussee ab. Dabei erfasste er mit seinem Wagen den 19-jährigen Fußgänger, der die Zeppelinstraße in Richtung Spekteweg überquerte. Rettungskräfte brachten den jungen Mann mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Derzeit ist unklar, ob der Fußgänger die Fahrbahn bei Grün oder Rot überquert hat.

Pankow: Radfahrer von Auto angefahren

Bei einem Unfall am Mittwochabend in Pankow ist ein Radfahrer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr eine 56-Jährige gegen 20.35 Uhr mit ihrem Ford die Mühlenstraße in Richtung Schönhauser Allee, übersah dabei kurz vor der Zillertalstraße offenbar den am rechten Fahrbahnrand, in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer und fuhr auf den 69-Jährigen auf. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer auf die Fahrbahn. Mit Rumpfverletzungen brachten Rettungssanitäter den Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt.