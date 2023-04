Berlin: Spritdieb knallt bei Verfolgungsjagd gegen Ampel

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 18. April 2023.

Der Unfall des mutmaßliche Spritdiebes ereignete sich an der Allee der Kosmonauten in Berlin-Marzahn.

Marzahn: Spritdieb knallt bei Verfolgungsjagd gegen Ampel

Ein mutmaßlicher Spritdieb hat sich in der Nacht zu Dienstag in Marzahn eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei verlor der Opel-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte frontal einen Ampelmast. Zuvor soll der Mann von Zivilfahndern beim Benzin-Klau beobachtet worden sein, wie es vor Ort hieß. Als die Beamten den Mann stoppen wollten, flüchtete er. Zu dem Unfall kam es dann an der Allee der Kosmonauten. Die Polizisten nahmen den leicht verletzten Mann fest, die Feuerwehr musste die Ampel umlegen.