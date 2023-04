Feuerwehreinsatz in Neukölln: In einer Wohnung in der zweiten Etage hat es gebrannt.

Neukölln: Person bei Wohnungsbrand verletzt

In einer Wohnung an der Hermannstraße in Neukölln ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Es sollen Möbel in Brand geraten sein. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurde eine Person leicht verletzt. Während der Löscharbeiten war die Hermannstraße stadteinwärts für circa eine Stunde gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.