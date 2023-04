Neukölln: Motorrollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Auf der Karl-Marx-Straße in Neukölln hat es in der vergangenen Nacht einen Unfall gegeben. Ein Motorrollerfahrer war in ein Auto gekracht. Ersten Informationen von vor Ort zufolge soll der Motorrollerfahrer schwer verletzt worden sein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Karl-Marx-Straße war auf Höhe der Schierker Straße in beiden Richtungen für knapp 45 Minuten gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.