Hellersdorf: Feuerwehr-Großaufgebot bekämpft Wohnhausbrand

In Hellersdorf ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer in einem Wohngebäude ausgebrochen. Mit einer Hundertschaft wurde die Berliner Feuerwehr in die Hellersdorfer Straße gerufen. Derzeit sollen mehrere Wohnungen in Brand stehen. Mit Drehleitern wurden etwa 15 Anwohner aus höher gelegenen Etagen evakuiert, acht Menschen mussten sich über eine Strickleiter retten. Die Feuerwehr erklärte vorsorglich den Alarmfall "MANV", kurz für "Massenanfall an Verletzten".

Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. Ersten Berichten zufolge soll der Brand von einer etwa 50 Quadratmeter großen Wohnungausgegangen sein. Wegen der Rettungsmaßnahmen ist die Alte Hellersdorfer Straße zwischen Gothaer Straße und Hellersdorfer Straße gesperrt.

#Brand in einem Wohngebäude in #Hellersdorf in der #Hellersdorfer_Straße. Die ersten Einsatzkräfte haben den Brand bestätigt und das Alarmierungsstichwort auf #BRAND_6 #MANV erhöht. Wir sind mit über 100 Einsatzkräften vor Ort. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 14, 2023