Friedrichshain: Rollerfahrer "geschnitten" und schwer verletzt

Friedrichshain: Autofahrer "schneidet" Rollerfahrer - Schwere Verletzungen

Schwere Verletzungen hat ein Rollerfahrer am Dienstagnachmittag in Friedrichshain erlitten. Der Polizei zufolge habe der 33-Jährige ausgesagt, dass er gegen 17 Uhr auf der Karl-Marx-Allee in Richtung Andreasstraße unterwegs gewesen sei. Am Strausberger Platz Höhe Lichtenberger Straße soll ein Auto ihn überholt haben, dessen Fahrer dann knapp vor ihm eingeschert sei, ihn also "geschnitten" habe. Der 33-Jährige habe gebremst, um die Kollision zu verhindern, sei dann aber auf der feuchten Fahrbahn mit seinem Roller ins Rutschen geraten und gestürzt. Der Mann erlitt Verletzungen am Oberkörper sowie an den Beinen und Armen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der unbbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter.

Lichtenberg: Unfall mit Motorrad und Auto - 31-Jähriger erleidet Verletzungen

Ein 31 Jahre alter Motorrad-Fahrer hat am Dienstagabend in Lichtenberg schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei war ein 57-Jähriger mit seinem Auto auf der Straße 15 unterwegs und bog auf die Josef-Orlopp-Straße ab. Ein Motorradfahrer, der ihm entgegenkam, musste eine Vollbremsung machen, stürzte und rutschte mit seinem Motorrad gegen das Auto. Der Mann erlitt Schürfwunden am rechten Bein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.