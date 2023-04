Wedding: Männer schlagen und berauben Bar-Besucher

In der vergangenen Nacht hat eine Gruppe unbekannter junger Männer laut Polizei Besucher einer Bar in Wedding attackiert. Nach den bisherigen Ermittlungen betrat gegen 22.35 Uhr das Quintett das Lokal in der Reinickendorfer Straße. Dort fragten die Männer den 44 Jahre alten Barkeeper nach Kokain. Der Angestellte verneinte Rauschgift zu haben, und forderte die Gruppe auf, die Bar zu verlassen. Ein Mann aus der Gruppe schlug daraufhin den Barkeeper unvermittelt ins Gesicht, während ein anderer ein Messer zückte und von den anwesenden Gästen die Herausgabe ihrer Mobiltelefone verlangte.

Der Barkeeper gab der Gruppe zu verstehen, dass er die Polizei alarmieren werde, woraufhin Mitglieder der Gruppe den Barmann erneut mit Fäusten attackierten. Zwei zur Hilfe eilende Gäste, 32 und 43 Jahre alt, wurden von den Tatverdächtigen ebenfalls mit Fäusten angegriffen, niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Im Zuge dieser körperlichen Auseinandersetzung nahmen die jungen Männer dem älteren Gast und dem Barkeeper ihre Autoschlüssel ab. Dem Angestellten wurde zudem Geld entwendet. Im Anschluss verließ die Gruppe das Lokal zunächst gemeinschaftlich. Einen Moment später kehrten jedoch einige der Tatverdächtigen zurück, nur um erneut auf den am Boden liegenden Gast einzutreten, die Bar sodann wieder zu verlassen und in Richtung S-Bahnhof Wedding zu fliehen. Die beiden angegriffenen Gäste kamen zur ambulanten Behandlung ihrer erlittenen Verletzungen in ein Krankhaus. Der Barkeeper lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Die Ermittlungen dauern an.