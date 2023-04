Brandenburg: Mädchen (13) stark betrunken aufgegriffen

Am Karfreitag haben Beamte das Kind betrunken an einer Stadthalle entdeckt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erkner. Ein 13-jähriges Mädchen ist in Erkner im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree stark alkoholisiert an der Stadthalle aufgefunden worden. Sie habe sich am Karfreitag in hilfloser Lage befunden und sei wegen des Verdachts des Alkoholmissbrauchs in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Ostermontag. Den Atemalkoholwert des Kindes wollte der Sprecher nicht nennen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt, da derzeit nicht bekannt sei, wer „dem Mädchen den hochprozentigen Alkohol zugänglich gemacht hatte“. Auch die Eltern und das zuständige Jugendamt wurden nach Polizeiangaben informiert.

