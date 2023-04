Reinickendorf: Mit einer originellen Idee spürte die Polizei Einbrecher auf

Nach einem Einbruch in Reinickendorf sind vier Männer festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, waren die Täter am Morgen an der Münchener Straße im Ortsteil Frohnau in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Zwei von ihnen nahm die Polizei noch vor Ort an einem Transporter fest. Die anderen zwei Einbrecher wurden mithilfe eines Polizeihubschraubers mittels Wärmebildkamera aufgespürt und ebenfalls gefasst. Im Transporter fanden die Polizisten den Angaben zufolge Diebesgut. Zuvor hatte die „B.Z.“ von dem Vorfall berichtet.

( BM/dpa )