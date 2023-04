Prenzlauer Berg: Brand in Hochhaus fordert ein Todesopfer

Blaulicht-Blog Polizei-Mannschaftswagen in Unfall am Bahnhof Zoo verwickelt

Ein Polizei-Mannschaftswagen ist bei einem Unfall mit einem Auto am Bahnhof Zoo in Charlottenburg auf die Seite gekippt. Der Autofahrer und zwei Polizisten seien bei dem Zusammenstoß verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Ostersonntag auf Anfrage mit. Wie viele Polizisten bei dem Unfall im Mannschaftswagen saßen, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Das Polizei-Fahrzeug sei gegen 13 Uhr mit sogenanntem Sonder- und Wegerecht, also mit Blaulicht und Signalhorn, in die Kreuzung am Bahnhof Zoologischer Garten eingebogen und dann mit einem Auto zusammengestoßen, sagte der Sprecher.

( BM/dpa )