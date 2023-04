In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 8. April 2023.

Prenzlauer Berg: Brand in einem Wohnhaus ausgebrochen

Die Berliner Feuerwehr rückte am Nachmittag des Sonnabend zu einem Feuer in Prenzlauer Berg aus. Mit einem Großaufgebot von 42 Einsatzkräften reagierten die Brandbekämpfer auf den Brand in der Hans-Eisler-Straße, für eine Frau kam aber jede Hilfe zu spät.

#Brand in #Prenzlauer_Berg. Derzeit sind wir mit 42 Kräften in der #Hans_Eisler_Straße im Einsatz. Es brennt eine Wohnung im 4.OG eines 10-gesch. Hochhauses. #Brandbekämpfung ist eingeleitet. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 8, 2023

( BM/dpa )