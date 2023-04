Berlin-Lichterfelde: Schwerer Kreuzungscrash - Biker stirbt

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag mit einem Auto kollidiert. Nach dem Unfall war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Berlin. In Lichterfelde im Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist am Donnerstag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Zu dem Unfall kam es gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Osdorfer Straße / Hildburghauser Straße. Nach Informationen der Zeitung BZ war die Autofahrerin von der Hildburghauser Straße auf die Osdorfer Straße abgebogen, während der Motorradfahrer stadtauswärts auf der Osdorfer Straße unterwegs war. Der Biker krachte gegen die Beifahrertür des VW Golf und wurde auf die Fahrbahn geschleudert.

Die Beifahrertür des Autos ist stark eingedrückt.

Foto: Pudwell

Schwerer Kreuzungscrash in Lichterfelde: Hubschrauber im Einsatz

Ersten Informationen von vor Ort zufolge versuchten die Rettungskräfte der Feuerwehr, den Mann zu reanimieren. Er war jedoch so schwer verletzt, dass er seinen Verletzungen vor Ort erlag. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Die Osdorfer Straße in #Lichterfelde ist für die #Unfallaufnahme weiterhin in beiden Richtungen zwischen Ostpreußendamm und Blanckertzweg #GESPERRT. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) April 6, 2023

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin hatte bei Twitter über einen Rettungshubschraubereinsatz nach einem Unfall auf der Osdorfer Straße berichtet. Demnach musste die Straße für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Ostpreußendamm und Blanckertzweg in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte kam vor Ort und untersuchte mit einem Gutachter die Unfallrekonstruktion.

