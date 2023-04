Grunewald: Taxifahrer schwebt nach Angriff in Lebensgefahr

Berlin. Ein Taxifahrer ist am Donnerstagmorgen an der Brahmsstraße in Grunewald im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf schwer verletzt worden. Der Überfall hatte sich um kurz vor 9 Uhr in unmittelbarer Nähe vor dem 5-Sterne Schlosshotel ereignet.

Laut Augenzeugen hatte sich zufällig in der Nähe ein Arzt aufgehalten, der sofort mit den medizinischen Maßnahmen begonnen hat. Augenzeugen wollen gesehen haben, dass der Taxifahrer schwer verletzt und leblos auf der Straße lag. Er hat stark am Hals geblutet. Nach Informationen der Berliner Morgenpost hat ihn der Täter mit einem Stichwerkzeug oder auch einem Messer eine stark blutende Wunde am Hals zugefügt. Der Fahrer befindet sich in einem sehr kritischen Zustand. Er wurde von Rettungskräften der Berliner Feuerwehr in ein Krankenhaus transportiert. Nach Angaben der Polizei wird der schwer verletzte Taxifahrer notoperiert.

Derweil suchen Polizeikräfte den Tatort und die Umgebung nach der Tatwaffe ab. Auch den Garten des Schlosshotels haben die Einsatzkräfte nach der Tatwaffe abgesucht. Vom Täter fehlt noch jede Spur.

