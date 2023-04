Neukölln: Massenschlägerei von Großaufgebot unterbunden

Ein Großeinsatz der Berliner Polizei sorgte am Mittwochabend für das Ende einer Massenschlägerei in Neukölln.

Neukölln: Beteiligte fliehen nach Massenschlägerei

Ein Großaufgebot der Berliner Polizei in Uniform und zivil musste am späten Mittwochabend gegen 22.10 Uhr nach Neukölln ausrücken. Es soll in der Reuterstraße Höhe Sonnenallee zu einer Massenschlägerei gekommen sein. Als die Polizei eintraf, flüchtete ein Großteil der beteiligten Personen in alle Himmesrichtungen. Nur wenige Personen konnten festgesetzt werden. Mindestens eine Person wurde während der Ermittlungen von Polizeibeamten in Gewahrsam genommen.

Weil weiterhin akute Gefahr für eine Eskalation rund um eine Shishabar bestand und dahingehende Drohungen geäußert wurden, patrouillierten Streifenwagen der Rest der Nacht in der Gegend. Die polizeiliche Präsenz beugte weiteren Auseinandersetzungen vor. Am Ende des Einsatzes wurden alle Verdächtigen vor Ort entlassen.

Museumsinsel: Gerüstkletterer und quergestellter Wagen auf dem Schlossplatz

Gegen Mitternacht wurde ein Großaufgebot von Einsatzkräften verschiedener Einheiten auf die Museumsinsel gerufen. Dort verschanzte sich ein bisher unbekannter Mann auf einem Baugerüst am Berliner Dom.

Im Einsatz waren dabei die Höhenretter, eine Drehleiter, eine RTW- und Notarzt-Besatzung und Führungskräfte der Berliner Feuerwehr. Dazu kamen eine Einsatzhundertschaft und Abschnittskräfte der Berliner Polizei, sowie Spezialkräfte des SEK-Berlin. Es wurde versucht, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen und ihn dazu zu bewegen, das Gerüst wieder zu verlassen. Die genauen Beweggründe sich dort aufzuhalten sind noch unklar.

Während Einsatzkräfte versuchten, den Mann davon zu übrzeugen, das Gerüst zu verlassen, macht ein junger Mann mit quietschenden Reifen auf sich aufmerksam. Er sprang aus seinem quer auf der Straße geparkten Wagen, rannte auf die Einsatzkräfte zu und wandte sich lautstark an einen Polizeibeamten mit einem vermeintlichen Notfall.

Nachdem das Verhalten des Mannes zunehmend aufgedreht wirkte und er einen Polizisten sogar körperlich angegangen war, brachten ihn drei Beamte auf den Boden und nahmen ihn vorübergehend in Gewahrsam.

Es kümmerten sich jetzt 3 Polizisten um das vermeintliche Anliegen des Mannes. Er wirkte aufgedreht, teilweise machte er konfuse Aussagen, wiederholte sich ständig. Er wurde zunehmend agressiv und ging dann sogar einen Polizisten nicht nur verbal, sondern offenbar auch körperlich an. Nur wenige Sekunden später wurde der Autofahrer zu Boden gebracht und handgefesselt.

Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurde ein verbotenes Jagdmesser sichergestellt. Der völlig aufgedrehte Mann wurde in Polizeibegleitung in ein Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht. Ob er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, ermittelt nun die Polizei.

Kreuzberg: Hundertschaft der Feuerwehr löscht Kellerbrand

In einem Wohnhaus in Kreuzberg ist ein Kellerbrand ausgebrochen. Eine Person wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen mitteilte. Demnach haben am Donnerstagmorgen mehrere Kellerverschläge in dem 13-geschössigen Wohnhaus in der Bergfriedstraße Feuer gefangen. Bewohner alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Durch den Brand war es laut dem Sprecher zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Nach Angaben des Sprechers wurden zunächst rund 15 Menschen in Sicherheit gebracht und in einem Bus der Feuerwehr versorgt.

Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge an. Insgesamt 100 Einsatzkräfte seien vor Ort. Warum der Kellerbrand ausbrach, ist noch unklar.

( dpa/BM )