Remmo-Clan in Neukölln: SEK durchsucht Villa

Beamte der Berliner Polizei, darunter auch Mitglieder eines Spezialeinsatzkommandos (SEK), haben am Dienstagvormittag die Villa des Remmo-Clans in Berlin-Neukölln durchsucht.

Berlin. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei hat am Dienstagvormittag die Villa des Remmo-Clans im Neuköllner Ortsteil Buckow durchsucht. Bei der Razzia wurden drei Mitglieder der arabischstämmigen Großfamilie in Handschellen abgeführt, wie Reporter vor Ort beobachteten. Der "Tagesspiegel" berichtete unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von lediglich einer Festnahme. Ein Sprecher der Berliner Polizei bestätigte gegenüber der Morgenpost den Einsatz. Anlass seien Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls.

Bei der Durchsuchung, die gegen 10 Uhr startete und mittlerweile vor Ort abgeschlossen sind, soll zudem eine Schusswaffe gesucht worden sein. Die schwer bewaffneten Beamten sollen die Eingangstür aufgerammt haben.

Polizisten nehmen eine Person bei ihrem Einsatz an der Remmo-Villa in Neukölln fest.

Remmo-Clan räumt Villa trotz Klage nicht

Um die Villa gibt es seit langem Streit, der mittlerweile das Amtsgericht Neukölln beschäftigt. Das Gebäude und Grundstück gehören zu 77 Immobilien, die die Berliner Staatsanwaltschaft 2018 beschlagnahmt hatte. Diese wurden nach Überzeugung der Behörde nicht mit legalem Geld gekauft. Im Fall der Villa ist inzwischen rechtskräftig entschieden, dass das Land Berlin Eigentümer ist. Der Bezirk Neukölln hatte der Familie gekündigt und 2021 eine Frist zum Auszug gesetzt. Da der Clan die Villa nicht räumte, zog der Bezirk vor Gericht.

Die Polizei rechnet dem Remmo-Clan in Berlin rund 1000 Mitglieder zu, die nicht alle kriminell sind. Einzelne Mitglieder fallen jedoch immer wieder durch zum Teil spektakuläre Straftaten auf. So wurde ein Mitglied für den Überfall auf eine Sparkasse in Mariendorf im Jahr 2014 verurteilt. Ein weiteres Mitglied erhielt zuletzt eine siebenjährige Haftstrafe, weil er im Februar 2021 an einem Überfall auf einen Geldtransporter auf dem Kurfürstendamm beteiligt war. Auch norddeutsche Behörden ermittelt derzeit gegen Familienmitglieder wegen mehrerer Einbrüche in Banken in und um Hamburg.

Auch für den Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum im Jahr 2017 wurden zwei Mitglieder des Remmo-Clans verurteilt.

