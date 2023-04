Berlin-Reinickendorf: Drei Menschen nach Kohlenmonoxid-Austritt verletzt

Reinickendorf: Drei Menschen nach Kohlenmonoxid-Austritt verletzt

Drei Menschen haben in einem Wohnhaus in Reinickendorf eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Eine Person wurde mit schweren, zwei weitere mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Außerdem wurden 15 Bewohner aus dem Wohnhaus in Sicherheit gebracht.

Die Einsatzkräfte wurden nach den Angaben am frühen Dienstagmorgen wegen eines Notfalls in den Ortsteil Konradshöhe gerufen. Dort schlugen die Messgeräte wegen einer zu hohen Konzentration an Kohlenmonoxid an. Der Grund für die hohe Konzentration sei vermutlich eine Störung an einer Gastherme gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Nach der Belüftung des Hauses konnten die Bewohner wieder zurück in die Wohnungen.

Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden an. Insgesamt waren laut Feuerwehr 22 Einsatzkräfte vor Ort.

Tempelhof: Autofahrer wiederbelebt

Die Besatzung einer Funkstreife hat am Montagmittag einen in Tempelhof kollabierten Autofahrer wiederbelebt. Zwei Mitarbeitende der Autobahnmeisterei bemerkten gegen 12.50 Uhr zwischen den Anschlussstellen Alboinstraße und Tempelhofer Damm ein stehendes Fahrzeug im linken Fahrstreifen der Stadtautobahn. Als die beiden sich dem Auto näherten, erkannten sie, dass der Fahrer regungslos am Steuer saß und verständigten den Polizeinotruf. Die Polizisten zogen gemeinsam mit den beiden Angestellten den Mann aus seinem Wagen und begannen mit der Reanimation. Zwei Ersthelfer, die sich als Ärzte zu erkennen gaben, unterstützten die Maßnahmen. Ebenfalls alarmierte Rettungskräfte setzten die Wiederbelebung fort und transportierten den 72-Jährigen in eine Klinik. Dem Vernehmen nach wies der Betroffene auch wieder Vitalfunktionen auf. Während des Rettungseinsatzes war die A 100 in Richtung Treptow teilweise gesperrt.

Mehr Polizeimeldungen:

Falkenberg/Elster: Mann bei Brand schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Brand im Ortsteil Kölsa in Falkenberg/Elster (Landkreis Elbe-Elster) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, alarmierten Zeugen am Montagabend die Feuerwehr, weil sie einen Knall in einer Wohnung im Lerchenweg hörten. Die eingetroffenen Einsatzkräfte fanden einen Mann in der Wohnung und brachten ihn mit einer schweren Rauchvergiftung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Rund zwei Stunden dauerten die Löscharbeiten der Feuerwehr an. Laut Polizei ist die Brandursache noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens und das Alter des Verletzten ist nicht bekannt.

( BM )