Berlin-Neukölln: Messerstecherei - Tatverdächtiger festgenommen

Neukölln: Messerstecherei - Tatverdächtiger festgenommen

Aus Streitigkeiten in einem Hausflur mit mehreren Personen in der Flughafenstraße in Neukölln soll sich in der Nacht zu Montag eine Messerstecherei entwickelt haben. Dabei sollen mindestens zwei Personen verletzt worden sein. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Er gab an, jemanden Messerstiche zugefügt zu haben. Die weiteren Ermittlungen übernahmen Abschnittskräfte vor Ort.

Kreuzberg: Brand im Urban-Krankenhaus - Schwerverletzte

In der Nacht zu Montag hat es im Klinikum Am Urban in Kreuzberg gebrannt. Laut Feuerwehr Berlin brach der Brand im zweiten Obergeschoss der Klinik aus. Bei dem Brand wurden drei Patienten und eine Krankenpflegerin schwer verletzt. Unter den Patienten ist eine Frau, die zum Zeitpunkt des Feuers in einem Aufzug festsaß und lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Brand im Urban-Krankenhaus - Hier lesen Sie den kompletten Artikel.

Neukölln: Familienstreit - mehrere vorläufige Festnahmen

Bei Familienstreitigkeiten mit sehr vielen Beteiligten kam es am Sonntagabend in Neukölln zu mehreren vorläufigen Festnahmen und einer verletzten Person, die im Gebäude des Polizeiabschnitts 54 behandelt wurde. Die Streitigkeiten konnten bis zum Schluss nicht komplett geklärt werden. Aussagen über Angreifer und Betroffene waren zwiespältig.

Berliner Ring: SUV gerät aus der Spur und landet nach Flug an Baum

Eine Birke bremste den Flug des SUV ab.

Foto: Morris Pudwell

Der Fahrer eines VW Touareg wollte am Sonntagabend offenbar auf dem südlichen Berliner Ring die Abfahrt 13 Genshagen nehmen. Er geriet jedoch auf der Abfahrt aus der Spur. Dabei fuhr er mit dem über zwei Tonnen schweren SUV die erste Leitplanke um, geriet dadurch ins tiefergelegte Bankett, nahm eine Senke als Rampe und flog über die Fahrbahn der Auffahrt zur A10 wieder über eine Leitplanke. Dabei krachte er mit dem Unterboden gegen eine junge Birke. Zeugen sollen der Person, die sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreite, geholfen haben.

Autobahn A11: Mann fährt gegen Mittelleitplanke - tot

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn A11 in Richtung Berlin mehrfach gegen die Mittelleitplanke und dann in den Straßengraben gefahren. Er starb noch an der Unfallstelle, wie das Lagezentrum der Polizei in Potsdam am Montag mitteilte. Warum der 50-Jährige am Sonntagabend starb, war demnach zunächst aber unklar. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann gesundheitliche Probleme bekommen habe, sagte ein Polizeisprecher. Offen war zunächst auch, warum er zwischen dem Anschluss Schmölln (Uckermark) und dem Kreuz Uckermark von der Fahrbahn abkam.

