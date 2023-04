Berlin: 37-Jähriger gibt Schüsse auf eigenen Bruder ab – Polizei fahndet

Berlin-Gesundbrunnen: 37-Jähriger gibt Schüsse auf eigenen Bruder ab

Polizei und Rettungskräfte sind am Samstagabend zu einem Café an der Bastianstraße in Gesundbrunnen alarmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, soll gegen 18.30 Uhr ein 37-Jähriger das Café betreten haben. Dann sei es zu einem Streit mit dessen 39-jährigem Bruder gekommen sein. Im Verlauf eines Handgemenges soll der Jüngere eine Schusswaffe gezogen und zwei Schüsse abgegeben haben. Eines der Projektile verletzte den Älteren am Oberschenkel. Unter Drohungen, dass er auch seine eigene Frau umbringen wolle, flüchtete der jüngere Bruder mit der Waffe in Richtung Badstraße. Rettungskräfte brachten den Schussverletzten in ein Krankenhaus, wo er operiert und stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den Verletzten nicht bestanden haben. Andere Personen wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen und die Fahndung nach dem geflüchteten Bruder dauern an.

Attacke in Kreuzberg: Jugendlicher tritt Mann ins Gesicht

Ein mutmaßlich Jugendlicher hat am Samstagabend in Kreuzberg einen 48-Jährigen brutal attackiert. Der Mann stürzte zu Boden und verlor das Bewusstsein. Wie die Polizei mitteilte, stand der 48-Jährige gegen 19.30 Uhr vor einem Spätkauf in der Wiener Straße, als sich drei junge Männer näherten. Plötzlich sprang einer von ihnen vor dem Mann in die Luft und trat ihm heftig ins Gesicht. Der Angegriffene sackte zu Boden, schlug mit dem Kopf auf dem Gehweg auf und begann aus dem Mund zu bluten. Umstehende Personen leisteten sofort Erste Hilfe und stoppten eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife. Die Suche nach dem zwischenzeitlich in Richtung Oranienstraße geflüchteten Trio blieb erfolglos. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Betrunkener rastet aus und greift Polizistin an

Ein 44-Jähriger hat in der Nacht zu Samstag an der Schlesischen Straße in Kreuzberg randaliert. Wie die Polizei mitteilte, bepöbelte der Mann kurz nach Mitternacht Passanten, rempelte sie an und warf eine Glasflasche auf den Gehweg. Auch beim Eintreffen der Polizeistreife verhielt sich der Mann aggressiv. Die Polizisten konnten den Mann zunächst beruhigen und legten ihm Handfesseln an. Bei einer Überprüfung konnte der Mann kein Ausweisdokument vorlegen, schrie „Allahu Akbar“ und äußerte, der Hooliganszene zuzugehören. Um seine Personalien festzustellen, wurde er zur Polizeidienststelle gebracht. Beim Betreten der Wache versuchte sich der 44-Jährige loszureißen und leistete Widerstand. Bei einer Atemalkoholmessung wurde ein Wert von rund zwei Promille ermittelt. Während der Maßnahmen stürmte der Mann plötzlich auf eine Polizistin zu und versuchte sie zu treten. Durch das Einschreiten der Kollegen konnte die Attacke unterbunden und der Angreifer zu Boden gebracht werden, wo er weiter Widerstand leistete. Dabei traf er auch die Büroeinrichtung, welche dabei beschädigt wurde. Mit einfacher körperlicher Gewalt konnte der 44-Jährige überwältigt und fixiert werden. Aufgrund einer im Gerangel erlittenen Gesichtsverletzung wurde der Rettungsdienst alarmiert, der ihn erstversorgte. Zudem wurde der Mann von einem Notarzt ruhiggestellt. Anschließend kam er zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Danach erfolgte der Transport zu einem Polizeigewahrsam, in welchem eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde der 44-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Während der polizeilichen Maßnahmen zogen sich zwei Polizeibeamte Handverletzungen zu, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Die angegriffene Polizistin blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Unfall in Reinickendorf: Autofahrer fährt in geparkte Fahrzeuge

Bei einem Verkehrsunfall in Wittenau sind am Samstag vier Personen verletzt worden. Wie die Poilzei mitteilte, befuhr ein 28-Jähriger gegen 19.40 Uhr mit einem Honda vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen des Wilhelmsruher Dammes in Richtung Quickborner Straße. Nach einem kurzen Abbremsen soll der Fahrer ins Schleudern geraten sein. Der Wagen kam nach rechts ab und prallte gegen ein geparktes Auto und in der Folge gegen den Seat eines 30-Jährigen, der gerade im Begriff war, in einen der Parkhäfen rückwärts einzuparken und dabei von seiner außerhalb des Fahrzeugs stehenden 26-jährigen Beifahrerin eingewiesen wurde. Drei weitere in den Buchten geparkte Autos wurden zudem beschädigt. Der 28-Jährige und der 30-Jährige erlitten Kopf-, die 26-Jährige eine Schulterverletzung. Alle drei wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht und stationär aufgenommen. Der 24-jährige Beifahrer des Honda-Fahrers klagte über Kopf- und Nackenschmerzen, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Der Wilhelmsruher Damm war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis etwa 20.40 Uhr zwischen Oranienburger und Finsterwalder Straße gesperrt, wovon auch mehrere Buslinien betroffen waren.

Frau überfallen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Einsatzkräfte der Polizei haben am frühen Sonntagmorgen einen Mann festgenommen, der verdächtigt wird, kurz zuvor eine junge Frau in Schmargendorf überfallen zu haben. Wie die Polizei mitteilte, war die 22-Jährige gegen 4.30 Uhr in der Orber Straße unterwegs, als der Mann ihr durch kräftiges Ziehen die über den Oberkörper getragene Tasche entriss und zu Fuß in Richtung Charlottenbrunner Straße flüchtete. Die Überfallene stürzte zu Boden, verletzte sich an der Hand, brauchte aber nicht medizinisch versorgt werden. Von ihr alarmierte Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen kurz darauf am S-Bahnhof Hohenzollerndamm entdecken und festnehmen. Der 25-Jährige wurde erkennungsdienstlich behandelt und der Kriminalpolizei überstellt. Die geraubte Beute konnte auf dem Fluchtweg gefunden und der Besitzerin zurückgegeben werden. Die Ermittlungen dauern an.

( BM )