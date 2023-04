Berlin: Auto von Tram erfasst – Zwei Personen verletzt

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 1. April 2023.

Auto von Tram erfasst – Zwei Personen verletzt

Bei einer Kollision zwischen einer Tram und einem Auto sind in der Nacht zu Samstag zwei Personen leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Weißenseer Weg/Bernhard-Bästlein-Straße im Lichtenberger Ortsteil Fennpfuhl gegen 1.50 Uhr, hieß es vor Ort. Weitere Details zu dem Unfall lagen zunächst nicht vor.

Carsharing-Auto erfasst Fußgänger – Fahrer flüchtet

Der Unfall in Neukölln ereignete sich an der Kreuzung Sonnenallee/Hermannplatz.

Foto: Morris Pudwell

Der Fahrer eines Carsharing-Autos hat in der Nacht zu Dienstag in Neukölln einen Fußgänger erfasst. Der Unfall ereignete sich laut ersten Angaben von vor Ort gegen 23.30 Uhr an der Kreuzung Sonnenallee/Hermannplatz. Der Schwerverletzte blieb demnach auf dem Asphalt liegen, während der Unfallfahrer Richtung Treptow flüchtete. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen von Rettungskräften. Vor Ort hieß es, dass möglicherweise die Bordkamera eines Taxifahrers den Unfall aufgezeichnet hat, die Polizei ermittelt. Die Kreuzung war für mehrere Stunde gesperrt.

( BM )