Berlin: Wirbel am Amazon-Tower – Warschauer Brücke gesperrt

Friedrichshain-Kreuzberg: Wirbel am Amazon-Tower - Warschauer Brücke gesperrt

Wirbel am neuen Amazon-Tower an der Warschauer Brücke in Friedrichshain-Kreuzberg: Am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr wurde die Warschauer Brücke zwischen Mühlenstraße und Revaler Straße gesperrt. Davon waren Tram-, Bus- und S-Bahnverkehr betroffen. Noch unbestätigten Angaben zufolge soll an einem Außenfahrstuhl des zwischen den Bahnhöfen Warschauer Straße und Ostbahnhof errichteten 140 Meter hohes Gebäudes, welches unmittelbar an der Warschauer Brücke steht, etwas heruntergestürzt sein. Die Berliner Polizei sperrte die Brücke und die Bundespolizei den Bahnhof Warschauer Straße ab. Die S-Bahn hielt nicht am Bahnhof Warschauer Straße. Nach einer Stunde konnte Entwarnung gegeben werden. für Menschenleben. Alle Sperrungen wurden aufgehoben.

Storkow: Ein Toter bei Unfall auf A12

Bei einem Unfall auf der Autobahn 12 ist ein Mann tödlich verunglückt. Der 30-Jährige war am Donnerstagabend mit einem Kleintransporter zwischen den Anschlussstellen Friedersdorf und Storkow (Oder-Spree) auf einen Lkw gefahren, wie die Polizei am Freitag berichtete. Er wurde von Rettungskräften befreit und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort starb er nach mehreren Wiederbelebungsversuchen an seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt.

Die A12 war für mehrere Stunden gesperrt. Wie genau es zu dem Unglück kam, sei bislang unklar, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen. Die Ermittlungen dauern an.

