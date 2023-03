Berlin-Mitte: Messer-Angriff in Moabit - Jugendlicher schwer verletzt

Mitte: Jugendlicher durch Messerstich verletzt

In Moabit wurde am Mittwochnachmittag ein Jugendlicher bei einer Auseinandersetzung durch einen Messerstich schwer verletzt. Der 17-Jährige soll auf der Erasmusstraße mit zwei jungen Männern aus bisher nicht bekannten Gründen in einen Streit geraten sein, der in einer Rangelei endete. Dabei soll einer der Kontrahenten dem Jugendlichen einen Messerstich in den Rumpf zugefügt haben. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß in unbekannte Richtung. Passanten kümmerten sich um den blutenden Verletzten. Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch betreut wurde. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Pankow: Überfall auf Tankstelle - Mitarbeiterin verletzt

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle wurde am Mittwochabend eine 64 Jahre alte Angestellte verletzt. Laut ihren Angaben sollen gegen 21.10 Uhr zwei maskierte Männer in den verschlossenen Verkaufsraum der Tankstelle in der Damerowstraße in Pankow gewaltsam eingedrungen sein. Das Duo soll Geld gefordert und der Mitarbeiterin mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sollen die Männer die Kasse aufgebrochen haben, zu einem Komplizen in ein wartendes Auto gestiegen und mit der Beute geflüchtet sein. Rettungskräfte brachten die 64-Jährige in ein Krankenhaus, wo die Reizung ihrer Atemwege behandelt wurde.

Spandau: Mit gestohlenem Auto geflüchtet - Unfall verursacht

Krimi in Spandau: Ein 78-Jähriger alarmierte am Mittwochvormittag den Polizeinotruf, weil er beobachtete, wie zwei Personen ein Auto in der Feldstraße entwendeten und davonfuhren. Am Nachmittag meldete sich die 37 Jahre alte Tochter des Autobesitzers beim Notruf und gab an, das gestohlene Fahrzeug in der Westerwaldstraße im Ortsteil Falkenhagener Feld entdeckt zu haben. Die Frau folgte den beiden mit ihrem Wagen und meldete der Polizei den Standort. Kurz vor der Ecke Pionierstraße kollidierte das Fluchtfahrzeug mit einem entgegenkommenden Streifenwagen sowie dem Auto eines bis dahin unbeteiligten 43-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde ein Polizist am Kopf und Oberkörper verletzt. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das gestohlene Auto wurde kurz darauf verlassen aufgefunden. Laut Zeugenangaben sollen die beiden Verdächtigen zu Fuß geflüchtet sein.

( BM/dpa )