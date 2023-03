Charlottenburg: Mann vor eigener Haustür niedergestochen

Charlottenburg-Nord: Mann niedergestochen – Lebensgefährlich verletzt

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann vor seinem Wohnhaus in Charlottenburg-Nord durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen verließ der 35-Jährige gegen 2.20 Uhr seine Wohnung in der Goebelstraße. Kurz darauf fand ihn seine 32-jährige Freundin vor der Haustür auf dem Gehweg liegend. Alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 22 stellten bei dem Mann eine Stichverletzung am Oberkörper fest, die auch die Lunge verletzt hatte. Sie leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr transportierten den lebensgefährlich Verletzten in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert und stationär aufgenommen wurde. Der Zustand des 35-Jährigen gilt aktuell als stabil.

Friedrichshain: Polizei verhindert Brand eines Kleintransporters

Nur durch das schnelle Eingreifen einer Einsatzwagenbesatzung der Berliner Polizei konnte das Ausbrennen eines VW-Transporters im Wiesenweg (Friedrichshain-Kreuzberg) verhindert werden. Als die Beamten eintrafen, schlugen bereits Flammen aus den Radkästen auf der Beifahrerseite des Volkswagens. Mit eigenen Mitteln (Handfeuerlöscher) löschten die Polizisten den Entstehungsbrand und verhinderten somit Schlimmeres. Der Schaden am Bus ist daher überschaubar, ein Totalschaden konnte offenbar vermieden werden.

Deutlich auf dem Reifen zu sehen: der eingesetzte Brandbeschleuniger.

Foto: Morris Pudwell

Auf dem hinteren Reifen befanden sich noch Grillanzünder (szenetypisches Brandstifter-Merkmal). Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei hat noch in der Nacht vor Ort Ermittlungen zur Brandstiftung aufgenommen. Bei dem Bus handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Firmenwagen.

Potsdam-Mittelmark: Betäubungsmittel bei Obsthändler gefunden

Die Polizei hat bei einem Obsthändler in Groß Kreutz (Kreis Potsdam-Mittelmark) eine große Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Das bestätigte ein Sprecher der Brandenburger Polizei der dpa (Deutschen Presse-Agentur). Ersten Erkenntnissen zufolge liegt der Fund im dreistelligen Kilogrammbereich. Detaillierte Angaben zur Art der Betäubungsmittel machte die Polizei nicht.

Wie die Polizei mitteilte, habe es seit Dienstagnachmittag auf dem Gelände des Großhandels „umfangreiche polizeiliche Maßnahmen“ gegeben. Neben Zollfahndern und Polizisten des Landeskriminalamtes sei auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen.

( BM/dpa )