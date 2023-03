Wedding: Mann steckte in Schornstein fest - Feuerwehreinsatz

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr in der Maxstraße: Passanten hörten Hilferufe, ein Mann steckte in einem Schornstein fest.

Die Berliner Feuerwehr musste am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. In der Maxstraße in Wedding steckte eine Person in einem Schornsteinschacht in dem Haus fest.

"Der Alarm wurde gegen 20.30 Uhr ausgelöst, als mehrere Personen Hilferufe aus einer Wand in der vierten Etage in dem Haus gehört und die Feuerwehr angerufen hatten", sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost. "Über der vierten Etage befindet sich noch eine Dachgeschosswohnung und wir konnten anfangs nicht genau feststellen, wo die Person feststeckt."

Etwa 30 Kräfte waren im Einsatz. Auch die Höhenrettung der Feuerwehr wurde alarmiert. Mit einer Drohne versuchten die Rettungskräfte, sich einen Überblick über die Situation am Einsatzort zu verschaffen. In einer Wohnung im vierten Obergeschoss haben die Rettungskräfte dann die Wand aufgestemmt, um die Person aus dem Schornsteinschacht zu befreien.

"Die männliche Person wurde dann von einem Notarzt versorgt und schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht", sagte der Sprecher. "Wie er in den Schornstein gekommen ist und aus welchen Gründen, muss jetzt die Polizei ermitteln."