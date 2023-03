Einen Toten und zwei Verletzte hatten "familiäre Auseinandersetzungen" in Kreuzberg in der Nach auf Dienstag zur Folge.

Kreuzberg: Ein Toter, zwei Verletzte nach häuslicher Gewalt – Todesursache unklar

In Kreuzberg wurde in der Nacht zum Dienstag ein toter Mann in einer Wohnung gefunden. Ersten Erkenntnissen zufolge starb der Mann nach einer „familiären Auseinandersetzung“, wie ein Sprecher der Polizei Berlin am Morgen mitteilte. Dabei seien auch eine Frau und ein Mann verletzt worden. Die Polizei war in der Forsterstraße mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Todesursache sowie weitere Hintergründe zu den Personen waren zunächst noch unklar, Einsatzkräfte der Polizei-Hundertschaft sicherten die Wohnung, ein Notarzt versuchte 45 Minuten lang vergeblich den Verstorbenen zu reanimieren. Die beiden weiteren beteiligten Personen wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus geliefert und stehen für die weitere Ursachenforschung zur Disposition.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Grünau: Person von Regionalbahn erfasst - tot

Etwa 350 Meter hinter dem S-Bahnhof Grünau (stadtauswärts) wurde eine Person auf Gleisen der Fernbahn von einem Regionalzug erfasst. Nach intensiver medizinischer Betreuung konnte jedoch nur noch der Tod festgestellt werden.

Alle Rettungsmaßnahmen kamen am frühen Dienstagmorgen zu spät, nachdem eine Person von einer Regionalbahn bei Grünau erfasst wurde.

Foto: Morris Pudwell

Vergeblich bemühten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr über 60 Minuten lang mit Überlebensmaßnahmen. Wie es zu der tödlichen Kollision gekommen ist, bleibt Gegenstand der Ermittlungen.

( BM/dpa )