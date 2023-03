Unfall in Neukölln: Auto wickelt sich um Laternenmast

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 25. März 2023.

Die Polizei nahm einen Mann fest, der in der vergangenen Nacht geschossen haben soll.

Blaulicht-Blog Neukölln: An der Hermannstraße sollen Schüsse gefallen sein

Die Polizei ist in der vergangenen Nacht nach Neukölln verständigt worden. Dort sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Nach Ermittlungen vor Ort konnte ein Verdächtiger festgenommen werden. Er wurde in eine Gefangenensammelstelle gebracht.

Die Polizei beschlagnahmte die Sachen des Mannes.

Wie auf einem Foto zu erkennen ist, hatte die Polizei die Hände mit einer braunen Tüte umwickelt, um mögliche Schmauchspuren zu erhalten. Die Kleidung des Mannes wurde in einem blauen Müllsack gesichert. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Reinickendorf: Verletzte nach Streit - Mordkommission ermittelt

In Reinickendorf kam es zu einer Gewalttat.

In der vergangenen Nacht hat es an der Pankower Allee in Reinickendorf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gegeben. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen mehrere Personen verletzt worden sein, eine Person davon schwer. Die Hintergründe sind bislang unklar. Eine Mordkommission ermittelt.

Friedrichshain: Kokstaxi nach Flucht gestellt

Ein Drogenspürhund sucht im Auto nach verbotenen Substanzen.

Ein Autofahrer hat in der vergangenen Nacht in Friedrichshain versucht, sich einer Polizei-Kontrolle zu entziehen und lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten. Die Einsatzkräfte konnten den VW auf Höhe der Warschauer Brücke stoppen. Der Fahrer wurde überwältigt und festgenommen.

Drogen und Bargeld in szenetypischer Stückelung wurden gefunden.

Die Polizei durchsuchte den Wagen. Es kam auch ein Drogenspürhund zum Einsatz. Ersten Informationen von vor Ort zufolge fand der Hund unterschiedliche Drogen und Medikamente im Auto. Außerdem wurde Bargeld in szenetypischer Stückelung entdeckt. Nach der Durchsuchung wurde das sogenannte Koks-Taxi beschlagnahmt. Der Fahrer kam in ein Polizeigewahrsam.

Friedrichshain: Randalierer vor Wohnhaus festgenommen

Die Polizei führt einen Mann ab, der zuvor in Friedrichshain randaliert hatte.

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Friedrichshain einen randalierenden Mann festgenommen. Zuvor hatten Bewohner eines Haus an der Modersohnstraße die Beamten verständigt.

Der Mann hatte eine Flasche gegen die Tür geworfen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, sahen sie noch, wie der Mann eine Flasche gegen die Tür warf. Sie überwältigen ihn. Der Mann wurde zu einer Gefangenensammelstelle gebracht. An dem Wohnhaus entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

