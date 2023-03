Unfall in Neukölln: Auto wickelt sich um Laternenmast

Neukölln: Schwerer Unfall am Buckower Damm

Kurz vor 7 Uhr kam es am Freitagmorgen am Buckower Damm in Neukölln zu einem schweren Verkehrsunfall. Der oder die die Fahrerin eines Renault Twingo kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, wickelte sich regelrecht um einen Laternenmast und krachte in einen China-Imbiss. Eine Person wurde von der Berliner Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit, vor Ort notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Ein Abschleppdienst barg das Fahrzeug, die Feuerwehr band auslaufende Betriebsstoffe und pumpte Benzin ab. Der Buckower Damm ist aufgrund der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. BVG-Busse dürfen den Unfallort passieren.

Neukölln: Koks-Taxi gestoppt - Geheimfach entdeckt

In Neukölln haben Einsatzkräfte der Polizei Berlin am Donnerstagnachmittag ein sogenanntes "Koks-Taxi" angehalten. Sie fanden große Menge Bargeld und entdeckten in einem kleinen Geheimfach jede Menge Drogen, meldet die Polizei via Twitter.

Gesucht & gefunden.

So lief es gestern Abend in #Neukölln. Nachdem unsere Kolleg. des #A54 in einem sog. "Koks-Taxi" zuerst eine große Menge Bargeld fanden, sahen sie nochmal ganz genau hin und entdeckten in einem kleinen Geheimfach jede Menge Drogen. #Festnahme #Beschlagnahme pic.twitter.com/M5dD4drS2S — Polizei Berlin (@polizeiberlin) March 24, 2023

Perleberg: Polizist rettet Mann aus brennender Wohnung

Ein Polizist hat einen 34 Jahre alten Mann aus seiner brennenden Wohnung in Perleberg (Landkreis Prignitz) gerettet. Passanten hatten den Brandgeruch bemerkt und den Notruf alarmiert. Da die Polizei vor der Feuerwehr eintraf, brach sie die Wohnungstür auf und brachte den Mann nach draußen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Der Mann habe sich „nicht ansprechbar“ in der Wohnung befunden. Ursache für das Feuer sei wohl das angebrannte Essen auf dem Herd gewesen. Sowohl der 34-jährige Mann als auch der 23 Jahre alte Polizist wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Brand am Mittwochmittag entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

( BM )