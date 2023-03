Altglienicke: Firmentransporter brennt lichterloh

Anwohner alarmierten die Berliner Feuerwehr am Donnerstag gegen 4 Uhr an die Schönefelder Chaussee im Treptow-Köpenicker Ortsteil Altglienicke. Dort brannte ein abgestellter Firmentransporter in der Lutz-Schmidt-Straße im Heckbereich. Trotz des raschen Eintreffens der Berliner Feuerwehr konnte ein Ausbrennen nicht mehr verhindert werden. Nach wenigen Minuten war der Brand unter Kontrolle. Möglicherweise wurde ein dahinter geparkter Anhänger in Mitleidenschaft gezogen. Ein angrenzender Discounter geriet durch den nahegelegenen Brand nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr. Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache.

Charlottenburg: Berliner Feuerwehr löscht Kneipenbrand

Die Feuerwehr löscht einen Kneipenbrand in Charlottenburg.

Foto: Morris Pudwell

Am Donnerstag kurz vor 4 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in ein kleines Einkaufszentrum am Heckerdamm nach Charlottenburg-Nord alarmiert. In einer Kneipe qualmte/brannte ein Mülleimer im Tresenbereich. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zu der Kneipe und konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden, die Polizei ermittelt.

( BM )