Tankstellenräuber gesucht: Wer kennt diesen Mann?

Die Polizei setzt bei der Suche nach einem mutmaßlichen Tankstellenräuber auf die Veröffentlichung von Fotos.

Der Unbekannte hatte demnach am 10. Dezember 2022 gegen 1.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle am Barnackufer in Lichterfelde betreten und sich dort aufgehalten, obwohl die Tankstelle eigentlich nur über den Nachtschalter geöffnet war.

Als der 19 Jahre Angestellte den Mann bemerkte und aufforderte, den Raum zu verlassen, griff der Unbekannte den MItarbeiter mit einer Bierflasche und einem Messer an. Dann stahlt er aus der Kasse Geld und nahm sich Zigaretten, bevor er flüchtete. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei Berlin fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldtstraße 18 in Lankwitz unter der Rufnummer (030) 4664 - 473132 oder per E-Mail an dir4k31@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Weitere Fotos des Verdächtigen sind bei der Polizei Berlin zu sehen.