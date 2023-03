Berlin: Sohn bedroht Mutter mit Waffe - Festnahme durch SEK

Reinickendorf: Sohn bedroht Mutter mit Waffe - Festnahme durch SEK

Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hat in der vergangenen Nacht in Reinickendorf einen Mann festgenommen, der zuvor seine Mutter mit einer Schusswaffe bedroht haben soll. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 72-Jährige kurz vor Mitternacht die Polizei verständigt, nachdem ihr 43-jähriger Sohn plötzlich in ihrer Wohnung an der Simmelstraße erschienen war, sie mit einer Schusswaffe bedroht und Geld von ihr gefordert haben soll. Die Frau hatte aus der Wohnung flüchten können. Wegen der Bewaffnung des Mannes wurde das SEK hinzugezogen. Die Kräfte nahmen den 43-Jährigen gegen 1.20 Uhr fest und fanden in der Wohnung eine Schreckschusswaffe. Den Festgenommenen, gegen den zudem auch ein Haftbefehl wegen einer Betrugstat vorlag, lieferten die Polizeikräfte für die weiterermittelnde Kriminalpolizei ein. Die 72-Jährige, die sichtlich unter dem Eindruck des Geschehens stand, wurde von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Spandau: Fußgängerin von Bus angefahren

Eine 79-Jährige ist am Montag in Spandau von einem Bus der BVG angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die Seniorin gegen 12.30 Uhr den Brunsbütteler Damm. Auf der Fahrbahn wurde sie von dem Bus erfasst, der in Richtung Klosterstraße unterwegs war. Die Fußgängerin kam mit einer Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der 44-jährige Busfahrer kam ebenfalls mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus, konnte aber nach einer ambulanten Behandlung wieder entlassen werden. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

( BM )