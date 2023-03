Mitte: Mann mit Glasflasche geschlagen und verletzt

Pankow: Elfjähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Am Sonntagabend kam es in Französisch Buchholz zu einem Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen befand sich eine Gruppe von drei Kindern gegen 18.50 Uhr in der Pasewalker Straße an einer dortigen Fußgängerquerung. Plötzlich löste sich ein elfjähriger Junge aus der Gruppe und trat auf die Straße. Dabei wurde er von dem Auto eines 29-Jährigen erfasst, der zu diesem Zeitpunkt die Pasewalker Straße in Richtung Damerowstraße befuhr. Der Elfjährige erlitt Verletzungen am Oberkörper und wurde von der Besatzung eines alarmierten Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht, wo er zur Beobachtung stationär aufgenommen wurde.

( BM/dpa )