Drogen, Waffe und Geld in Berliner Wohnung entdeckt

Prenzlauer Berg: Geldautomat gesprengt

Bisher unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Sonntag einen Geldautomaten in Prenzlauer Berg. Nach derzeitigem Kenntnisstand drangen zwei Männer um kurz nach 3 Uhr in ein Einkaufszentrum an der Greifswalder Straße ein, begaben sich dort zu einem Geldautomaten einer Bankfiliale und sprengten diesen. Anschließend entwendeten sie daraus Geld und flüchteten zusammen mit einem weiteren Unbekannten, der offenbar draußen Schmiere stand, auf Fahrrädern in Richtung S-Bahnhof Greifswalder Straße. Ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Neukölln: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Buckow wurden am Samstagabend eine 18-jährige Autofahrerin und ihre 19-jährige Beifahrerin derart verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand soll die 18-jährige Audifahrerin gegen 19 Uhr auf der Fritz-Erler-Allee von der Gutschmidtstraße kommend mit überhöhter Geschwindigkeit hinter einem Einsatzwagen der Polizei Berlin hinterhergefahren sein, der die Straße im Rahmen einer eilbedürftigen Einsatzfahrt in Richtung Johannistahler Chaussee befuhr. Kurz hinter der Kreuzung Fritz-Erler-Allee / Juchaczweg/ Otto-Wels-Ring wechselte eine in derselben Richtung fahrende 77-Jährige mit ihrem Daimler Chrysler vom linken auf den rechten Fahrstreifen, um dem Einsatzwagen Platz zu machen. Nachdem das Polizeifahrzeug das Auto der Seniorin passiert hatte, wechselte diese in den linken Fahrstreifen zurück, auf dem ihr die 18-Jährige von hinten auffuhr.

Durch den Aufprall geriet der Wagen der Jüngeren ins Schleudern und prallte gegen einen auf dem Mittelstreifen befindlichen Baum. Die 18-Jährige kam mit Verletzungen am Oberkörper, ihre Beifahrerin mit Verletzungen an einem Bein ins Krankenhaus. Beide wurden stationär aufgenommen. Die 77-Jährige stand unter Schock, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab.

Mitte: Mann mit Glasflsche geschlagen und verletzt

Am Samstagnachmittag wurde ein Mann in Mitte mit einer Glasflasche geschlagen und verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein 22-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit einem Gleichaltrigen auf dem Gehweg der Brunnenstraße in einen verbalen Streit geraten sein. Daraufhin soll sich ein 46-Jähriger eingemischt und den erstgenannten 22-Jährigen zunächst beleidigt haben. Anschließend soll er ihm eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben, so dass diese zerbrach. Dann soll er mit dem abgebrochenen Flaschenhals noch zweimal in den Hinterkopf des 22-Jährigen gestochen haben. Der Angegriffene erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, aus dem er sich schließlich selbst wieder entließ. Da der 46-Jährige in einer schlechten körperlichen Verfassung war, kam er ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dort erfolgte zudem eine richterlich angeordnete Blutentnahme

Lichtenberg: Mann mit Messer tödlich verletzt

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Alt-Hohenschönhausen ist ein 21-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, erlitt das Opfer am Samstag mutmaßlich mindestens einen Messerstich und starb nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte auf dem Weg ins Krankenhaus.

Ein weiterer 21-Jähriger wurde demnach schwer verletzt in eine Klinik gebracht und dort operiert. „Dem Vernehmen nach soll keine Lebensgefahr bestehen“, hieß es in der Mitteilung. Mehr dazu lesen Sie hier.

Zwei Männer in Spandau durch Stiche verletzt

Ein Mann hat in Spandau zwei Männer mit Stichen schwer verletzt und ist anschließend geflüchtet. Der mutmaßliche Täter soll auf die beiden 34- und 22-jährigen am Samstagabend vor einer Wohnung in der Zweibrücker Straße eingestochen haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 32-jährige Verdächtige habe dort zuvor auch eine 18-jährige Frau beleidigt, die die Männer kannte.

Der Auslöser für den Streit war häusliche Gewalt, erklärte ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter sei geflüchtet, aber namentlich bekannt. Weitere Details zum Ablauf der Tat nannten die Beamten nicht. Die beiden angegriffenen Männer kamen mit Stichverletzungen in ein Krankenhaus. Es bestehe keine Lebensgefahr, hieß es weiter.

Zwei Männer in Neuruppin angegriffen und verletzt

Zwei Männer sind in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) von Unbekannten zusammengeschlagen worden. Nach Polizeiangaben waren der 27-Jährige und sein 42 Jahre alter Begleiter am Samstagabend im Bereich der Siechenstraßen unterwegs, als sie durch zwei bisher unbekannte Täter attackiert wurden. Dabei sei es zu mehreren Schlägen und Tritten gekommen, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Die Angreifer flüchteten, nachdem Passanten einschritten. Beide Männer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und zur Identifizierung der Angreifer dauerten an, hieß es. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise.

Toter und Verletzter bei Motorradunfällen im Kreis Barnim

Bei zwei Verkehrsunfällen mit Motorrädern im Landkreis Barnim ist ein Mensch ums Leben gekommen und ein weiterer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Den Angaben zufolge kam am Samstag ein 53-jähriger Motorradfahrer zwischen Eberswalde und Liepe in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Baumgruppe. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte. Für Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise gesperrt werden.

Zu einem zweiten Unfall kam es am Samstag auf einer Landstraße zwischen Eberswalde und Bernau. Dabei wurde 65-jähriger Motorradfahrer verletzt und von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang ist laut Polizei noch unklar.

( BM/dpa )