In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 17. März 2023.

A111: Letzte Generation blockierte Autobahnausfahrt

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben am Freitagmorgen eine neue Blockade in Charlottenburg-Nord gestartet. "Aufgrund einer #Protestaktion ist auf der #A111 stadteinwärts die Ausfahrt Heckerdamm blockiert", teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mit. Insgesamt waren fünf Aktivisten vor Ort. Wie die Polizei der Berliner Morgenpost mitteilte, hätten sich zwei Personen festgeklebt. Nach rund 30 Minuten war die Blockade beendet.

Die Ausfahrt Heckerdamm auf der #A111 ist wieder offen. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) March 17, 2023

Gestohlene Riesen-Menge Schnaps kam von Lkw bei Berlin

Die Bundespolizei hat die Herkunft der Riesen-Ladung Spirituosen geklärt, die Anfang März auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin sichergestellt wurden. Die etwa 1800 Flaschen Schnaps wurden von einem Anhänger eines Lastwagens im Güterverteilzentrum Großbeeren bei Berlin gestohlen, wie ein Sprecher der Bundespolizei Pasewalk am Freitag sagte. Der Lkw-Fahrer habe in dieser Nacht geschlafen und von dem Klau zunächst nichts mitbekommen. Das Güterverteilzentrum Großbeeren sei eines der größten in Europa.

Die mehr als 220 gestohlenen Kartons mit noch originalverpackten Flaschen Kräuterlikör, Wodka und Whisky waren in zwei Transportern, die Bundespolizisten Anfang März bei Pomellen (Vorpommern-Greifswald) kontrolliert hatten. Der Gesamtwert wurde auf 35.000 Euro geschätzt, das Gewicht auf etwa 1,4 Tonnen. Die beiden Fahrer aus dem polnischen Köslin (Koszalin) hatten sich in Widersprüche verstrickt. Gegen sie wird nun wegen Hehlerei und Verdacht des Bandendiebstahls ermittelt.

( BM/dpa )