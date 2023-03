Britz: Audi geht in Flammen auf

Neukölln: Audi brennt aus

Gegen Mitternacht wurde die Berliner Feuerwehr ein brennendes Fahrzeug an der Späthstraße im Neuköllner Ortsteil Britz gemeldet. Die Brandbekämpfer löschten den lichterloh brennenden Audi, konnten ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt, derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

Der Feuerwehr gelang es nicht, das Ausbrennen des Audis zu verhindern.

Foto: Morris Pudwell

Tempelhof: SEK stürmt Wohnung polizeibekannter Frau – SEK-Hund beißt zu

Gegen 22 Uhr kam es im Schulenburgring in Tempelhof zu einer Bedrohungslage durch eine polizeibekannte Frau. Die Bewohnerin soll schon bei anderen Einsätzen der Berliner Feuerwehr die eingesetzten Kräfte mit einem Messer bedroht haben. Am Mittwochabend ist die Situation anscheinend eskaliert und die Spezialisten des SEK wurden hinzugezogen. Die Beamten stürmten die Wohnung. Der Diensthund des SEK biss der Frau in den Oberschenkel. Die Situation beruhigte sich schlagartig. Die Frau kam in ein Krankenhaus, wo ihre schwere Bisswunde behandelt werden musste. Die Ermittlungen zu der Tat laufen. Vor Ort gab es keine weiteren Informationen.

Die Frau musste mit einer schweren Bisswunde ins Krankenhaus.

Foto: Morris Pudwell

( BM )